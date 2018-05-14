Морзверобои погибли при столкновении со льдиной на Чукотке

Два морских охотника территориально-соседской общины коренных малочисленных народов севера "Чаплино" утонули во время промысла. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Чукотскому автономному округу.

- Морзверобои вышли на маломерном судне к месту традиционной добычи морского зверя в район базы Ротван, расположенной в 20 километрах от села Новое Чаплино на мысе Скобелева. Погодные условия были неблагоприятными - стоял сильный туман. В контрольное время охотники на связь не вышли и к месту назначения не прибыли, - рассказали представители ведомства.

В ходе поисков спасатели обнаружили сначала лодку пострадавших, а позже нашли их тела. По предварительной версии, несчастный случай произошел из-за столкновения судна со льдиной в условиях плохой видимости.