Новости

Видео: В Индонезии рядом с офисом полиции взорвался мотоцикл 06:28
Китай начнет поставки своего самолета-амфибии к 2022 году 06:28
Под Дамаском запустили завод по производству стройматериалов 05:54
Опубликовано видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия 05:50
Морзверобои погибли при столкновении со льдиной на Чукотке 05:30
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на три км 05:27
В Китае самолет совершил экстренную посадку после ЧП со стеклом 05:20
В ДРК доставят 4 тысячи доз вакцины против вируса Эбола 05:18
Протестующие в Тбилиси стали расходиться по домам 04:55
Палестинский посол предупредил об активизации религиозного конфликта 04:29
В Германии эвакуировали тысячи посетителей музыкального фестиваля 04:09
На Гавайях началась новая эвакуация населения 03:58
В Индонезии при изготовлении бомбы погибли три человека 03:41
Из-за пожара поезд "Аллегро" прибыл в Петербург на час позже 03:29
Останки убитых в Ливии египетских христиан доставят в Каир 02:46
В Колумбии из-за наводнения эвакуировали сотни людей 02:27
Афинское метро не будет работать из-за забастовки 02:25
"Ювентус" снова стал чемпионом Италии 01:56
В Ирландии выбросивший парашютистов самолет потерпел крушение 01:52
Автокатастрофа на Гаити унесла жизни не менее 15 человек 01:35
Видео: В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета 01:25
Машины с "акустическими пушками" приехали в центр Тбилиси 01:20
Летевший в Польшу лайнер экстренно сел в Болгарии 00:41
Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ по хоккею 00:19
В Германии пожилой водитель наехал на велосипедистов 13.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Как с помощью велосипеда экономить время, деньги и силы
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Когда ВМФ РФ получит беспилотный аппарат "Посейдон"
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
Седан проекта "Кортеж": первые "живые" фото роскошного салона
14.05.2018 05:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Морзверобои погибли при столкновении со льдиной на Чукотке

Текст: Дина Непомнящая

Два морских охотника территориально-соседской общины коренных малочисленных народов севера "Чаплино" утонули во время промысла. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Чукотскому автономному округу.

В Свердловской области утонул подросток

- Морзверобои вышли на маломерном судне к месту традиционной добычи морского зверя в район базы Ротван, расположенной в 20 километрах от села Новое Чаплино на мысе Скобелева. Погодные условия были неблагоприятными - стоял сильный туман. В контрольное время охотники на связь не вышли и к месту назначения не прибыли, - рассказали представители ведомства.

В ходе поисков спасатели обнаружили сначала лодку пострадавших, а позже нашли их тела. По предварительной версии, несчастный случай произошел из-за столкновения судна со льдиной в условиях плохой видимости.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Опубликовано видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия
Протестующие в Тбилиси стали расходиться по домам
Умер легендарный советский актер Баадур Цуладзе
В Крыму отреагировали на визит студентов с Украины