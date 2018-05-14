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14.05.2018 07:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сель повредил жилой дом на Сахалине

Текст: Дина Непомнящая

В результате схода породы из отвала угледобывающего предприятия повреждены частный дом и хозяйственные постройки фермерского хозяйства в селе Горнозаводск Невельского района. Их владельцы временно разместились у родственников, сообщили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.

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В пресс-службе ведомства рассказали, что временно переселиться к родным пришлось и жителям двух соседних домов. Спасатели опасаются, что эти постройки также могут быть повреждены в случае очередного селя.

- По предварительной информации, земля, на которой находится пострадавшее фермерское хозяйство, раннее была выкуплена угледобывающим предприятием. В настоящее время представители администрации и организаций Невельского района ищут пути решения проблемы, - отмечают в МЧС.

Специалисты следят за обстановкой на месте событий.

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