Сель повредил жилой дом на Сахалине

В результате схода породы из отвала угледобывающего предприятия повреждены частный дом и хозяйственные постройки фермерского хозяйства в селе Горнозаводск Невельского района. Их владельцы временно разместились у родственников, сообщили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.

В пресс-службе ведомства рассказали, что временно переселиться к родным пришлось и жителям двух соседних домов. Спасатели опасаются, что эти постройки также могут быть повреждены в случае очередного селя.

- По предварительной информации, земля, на которой находится пострадавшее фермерское хозяйство, раннее была выкуплена угледобывающим предприятием. В настоящее время представители администрации и организаций Невельского района ищут пути решения проблемы, - отмечают в МЧС.

Специалисты следят за обстановкой на месте событий.