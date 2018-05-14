В Якутии больше тысячи человек попали в зону паводка

В Усть-Майском районе Якутии река Алдан подтопила поселок Эльдикан и села Кюпцы и Эжанцы. В зону паводка попали 1316 человек.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС.

Река разлилась из-за ледового затора, сформировавшегося ниже по течению и закупорившего русло до дна. Попытки взорвать эту ледяную пробку пока к успеху не привели.

Люди, чьи дома оказались в воде, покинули зону паводка, перебравшись в пункты временного размещения или к родственникам. Из села Кюпцы часть жителей пришлось вывозить в райцентр вертолетом - дорог здесь нет.

В управлении МЧС сообщили, что пункты временного размещения обеспечены всем необходимым. В райцентр, поселок Усть-Мая, на воздушном судне Ми-8 перевезено 65 человек, в том числе 49 детей.

Тем временем

В связи с повышением уровня воды в реке Амга режим ЧС объявлен в Чурапчинском улусе Якутии. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, уже подтоплено 45 дворовых территорий, 26 семей отселено. В безопасные места отогнано около 1200 голов крупного рогатого скота и лошадей. В районе организована круглосуточная работа оперативных штабов.