В нижегородских школах выявили нарушения при хранении лекарств

В одной из школ Балахнинского района Нижегородской области обнаружили лекарства с истекшим сроком годности. Об этом сообщает прокуратура региона.

В ходе прокурорской проверки в образовательных учреждениях выявлены нарушения, связанные с несоответствием оснащения медицинских кабинетов требованиям приказа Минздрава России "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях".

Кроме того, в медицинских кабинетах нарушались условия и сроки хранения медицинских препаратов. Так, при проверке медкабинета одной из школ выявлены препараты "Андипал", "Парацетамол", "Валидол", срок годности которых истек в 2015-2016 годах.

В других школах не соблюдались условия хранения препаратов: ампулы "Адреналин", требующие хранения при температуре не выше 15 градусов по Цельсию, находились в шкафчике с медикаментами при комнатной температуре, раствор "Туберкулин", также требующий хранения при пониженной температуре, хранился в неработающем холодильнике.

По результатам проверки балахнинский городской прокурор потребовал устранить нарушения федерального законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. В адрес главного врача районной больницы, главы администрации и руководителей пяти образовательных учреждений внесены представления.