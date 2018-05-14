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Рубрика: Происшествия
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Видео: Кроссовер протаранил несколько машин в Набережных Челнах

В Сети появилось видео массового ДТП в 59-м микрорайоне Набережных Челнов.

Фото: УМВД по Оренбургской области
В Оренбуржье пьяный водитель протаранил автомобиль ДПС

В ролике запечатлен момент, когда водитель белого Hyundai Creta на опасной скорости носится вдоль многоэтажного дома, круша припаркованые у подъездов автомобили.

Свой кроссовер водитель тоже не щадит: во время жесткого скачка через бордюр у машины отлетает брызговик. В итоге, после особенно сильного столкновения искореженный Hyundai замирает, утратив способность к передвижению.

Комментаторы видео сходятся во мнении, что водитель Hyundai находится в неадекватном состоянии, под воздействием алкоголя или наркотиков.

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