Главу Миасса заподозрили в превышении должностных полномочий

В следственном управлении СК по Челябинской области прокомментировали сегодняшнее задержание градоначальника Миасса Геннадия Васькова. Чиновник заподозрен в превышении должностных полномочий, сообщили в понедельник в следственном ведомстве.

- По данным следствия, в 2017 году подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада, - сообщил представители СК региона Владимир Шишков. - По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности еще на три года. Преступление выявлено региональным управлением ФСБ, которое осуществляет оперативное сопровождение уголовного дела.

По словам Шишкова, подозреваемый задержан до решения вопроса об избрании меры пресечения в виде ареста и предъявления обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств совершения преступления.