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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-гендиректор "Гоголь-центра" Малобродский выписался из больницы

Бывший гендиректор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский выписан из ГКБ №20 Москвы, куда был госпитализирован после инфаркта в зале суда, передает "Интерфакс". Информацию подтвердили в справочной больницы.

Экс-гендиректор "Гоголь-центра" госпитализирован из зала суда с инфарктом

Днем ранее СК РФ принял решение об изменении меры пресечения Малобродскому: вместо пребывания в СИЗО он будет находиться под подпиской о невыезде.

"Решение принято с учетом возраста, состояния здоровья, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования", - пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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