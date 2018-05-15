На Ярославском направлении горит цистерна, движение поездов остановлено

На участке между Мытищами и Пушкино Ярославского направления железной дороги остановлено движение поездов из-за задымления цистерны.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, локомотивная бригада остановила грузовой поезд из-за того, что задымилась одна из цистерн. Сейчас к месту ЧП направлены два пожарных поезда - один из области со станции Александров, второй из Москвы с Лосиноостровской. Поезда из Москвы доходят до станции Мытищи, затем разворачиваются и едут обратно. Поезда из области доходят до Пушкина. Между Пушкино и Мытищи перевозчик должен пустить компенсационные автобусы.