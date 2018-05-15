Под Воронежем два человека пострадали в ДТП с автобусом

Воронежская полиция работает на месте столкновения междугородного автобуса с грузовиком. В аварии пострадали два человека, они доставлены в больницу, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП с участием автобуса Neoplan из Кабардино-Балкарии и развозного грузовика Hyundai случилось в 05.40 на 714 километре федеральной трассы М-4 "Дон". По предварительным данным, водитель ехавшего в сторону Москвы автобуса не справился с управлением и врезался в шедший впереди грузовик.

Пострадали 59-летний водитель автобуса и 25-летний пассажир грузовика, с различными травмами они госпитализированы.

- В автобусе ехали 13 пассажиров, они не пострадали и продолжили путь на попутном транспорте, - рассказали полицейские.