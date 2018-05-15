В Орле экс-следователя осудили за незаконную прослушку

В Орле суд вынес обвинительный приговор в отношении теперь уже бывшего следователя городского СО СУ УМВД по уголовному делу об использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Об этом сообщает прокуратура области.

Экс-сотрудница полиции признана виновной по статье 285 УК РФ. Она решила получить доступ к информации о соединениях абонентских номеров, находящихся в пользовании местной жительницы.

Для этого ввела в заблуждение своего руководителя. Сообщила ему, что интересующими ее номерами якобы пользуется другой человек, причастный к совершению преступления. Ей дали согласие на обращение в суд с ходатайством, которое было удовлетворено.

- Постановление было передано операторам мобильной связи, - пояснили в прокуратуре. - В результате преступных действий было нарушено право местной жительницы на тайну телефонных переговоров.

Суд назначил экс-следователю наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей и на два года запретил занимать должности в правоохранительных органах.