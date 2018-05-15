Два пепловых выброса произошло на камчатском вулкане Ключевском

Вулкан Ключевской на Камчатке дважды за утро выбросил столбы пепла. Первый достиг семи с половиной километров над уровнем моря, второй - десяти. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным регионального филиала Геофизической службы РАН, шлейф от первого выброса распространился в северо-восточном направлении от вулкана. К моменту второй активности направление ветра сменилось, и пепел унесло в восточном направлении. При этом пеплопадов в населенных пунктах края, согласно оперативной информации МЧС, не зафиксировано.

- Вулкан Ключевской активизировался 25 апреля. С тех пор выбросы пепла на нем происходят постоянно, в зависимости от их интенсивности меняется высота столба, - отмечают научные специалисты.

Последняя активность на Ключевской сопке была зафиксирована 8 и 11 мая. Пепел поднимался на пять с половиной и шесть километров соответственно. Не сложно заметить, что с каждой последующей активностью пепловые выбросы становятся все более ощутимыми.

Регулярно напоминают о себе и другие камчатские вулканы. Так накануне трижды столбы пепла выбросил Карымский. Высота первого составила три километра, второго и третьего - по три с половиной километра.

Справка "РГ"



Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.