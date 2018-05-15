В Оренбуржье чиновников минобра заподозрили в хищении 2 млн рублей

Чиновники министерства образования Оренбуржья стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. По данным правоохранительных органов, ущерб бюджету РФ составил более двух миллионов рублей.

Как сообщил во вторник Следственный комитет по области, основанием для возбуждения дела стали материалы надзорного ведомства и регионального УФСБ.

- По данным следствия, в 2015-2016 годах должностные лица министерства образования, а также одного из государственных бюджетных учреждений и коммерческой организации, находясь в городе Оренбурге, в рамках исполнения договоров совершили хищение денежных средств при поставке мебели, оргтехники и иного оборудования путем завышения цены на указанных товар, для нужд образовательных учреждений области, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения).

В министерстве и других учреждениях проведены неотложные следственные действия для сбора доказательственной базы противоправной деятельности чиновников и других лиц. Изъяты документы и электронные носители информации, имеющие значение для дела.

Расследование продолжается.