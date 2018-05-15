В Перми автомобиль утонул в провале на дороге

В Кировском районе Перми на улице Липатова в яму с водой провалился автомобиль ВАЗ 2107.

По свидетельствам очевидцев, машина пересекала большую лужу на дороге и вдруг начала тонуть. Через минуту под водой скрылась половина корпуса автомобиля. Водителю удалось спастись.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, на место происшествия срочно выехали спасатели и пожарный расчет. Автомобиль удалось вытащить из провала тросом.

Опасная территория на данный момент оцеплена. По данным коммунальной компании, провал образовался из-за аварии на водопроводе.