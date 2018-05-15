В Коми арестовано руководство "МРСК Север-Запад"

В Сыктывкаре взяты под стражу руководители компании "МРСК Северо-Запад".

Как сообщает Следственный комитет по Коми, уголовное дело в отношении топ-менеджеров возбуждено по материалам УФСБ. Руководству энергетических копаний вменяют коммерческий подкуп в особо крупном размере.

Следствие полагает, что первые лица компаний получали от коммерческих предприятий взятки за прием и оплату подрядных работ. В СК называют общую сумму денежного вознаграждения - пять миллионов рублей.

Договоры подряда, которые в итоге вызвали вопросы и привели к возбуждению уголовного дела, заключались с ПАО "МРСК Северо-Запада".

Сейчас в рамках этого уголовного дела арестованы генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запад" и его заместитель. Также ближайшие два месяца в изоляторе проведет директор филиала "Комиэнерго".