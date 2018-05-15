В Новочеркасске женщина и двое детей погибли от угарного газа

В Новочеркасске от отравления угарным газом погибли три человека - 29-летняя женщина и двое детей 2014 и 2016 годов рождения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СК России, трагедия произошла в одной из квартир дома по улице Визирова.

"Следователем проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников МЧС, горгаза, в ходе которого выявлены нарушения эксплуатации газового водонагревательного прибора", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация по газовому снабжению и обслуживанию дома.