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15.05.2018 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Среднего Урала задержали за "минирование" психбольницы

Текст: Екатерина Призова

Жителя Невьянска задержали по подозрению в ложном сообщении о минировании психиатрической больницы в Екатеринбурге.

Как сообщает сегодня пресс-служба городского управления МВД, вечером 12 мая мужчина позвонил правоохранителям и заявил, что медучреждение на девятом километре Сибирского тракта заминировано.

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В больницу срочно выехали полицейские и оперативники экстренных служб города, но никаких представляющих угрозу предметов на ее территории не нашли.

Злоумышленника быстро разыскали и задержали: им оказался ранее неоднократно судимый пациент этой самой клиники.

"Он полностью признался в содеянном и рассказал, зачем позвонил в полицию: якобы потому, что не был согласен с решением суда о принудительном лечении", - пояснили в отделении УМВД по связям со СМИ.

По факту заведомо ложного сообщения о теракте возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. 63-летнему свердловчанину грозит штраф (до пятисот тысяч рублей), ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы.

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