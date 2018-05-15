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Рубрика: Происшествия

Сенатор Сулейман Керимов вернулся во Францию после госпитализации

Из Московской области во Францию после непродолжительной госпитализации вернулся член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов, передает ТАСС. Сенатор находится под подпиской о невыезде во Франции, где против него возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости, и вернулся назад в установленный французским судом срок.

Совфед: Керимов уверен, что сумеет доказать свою невиновность

В Московской области Керимов был госпитализирован из-за проблем с сердцем - у него была диагностирована аритмия сердца.

Напомним, что во Франции сенатор находится под следствием по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег. После непродолжительного задержания он был отпущен под залог в 40 млн евро.

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