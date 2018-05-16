В Москве подросток погиб под колесами электрички

В Москве электричка сбила подростка. От полученных травм молодой человек погиб. Трагедия произошла вечером в среду, 16 мая, на перегоне Сортировочная - Электрозаводская.

"На перегоне Сортировочная - Электрозаводская Казанского направления железной дороги электричкой сообщением 47 км - Москва смертельно травмирован подросток", - цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

По предварительной версии, юноша, которому можно дать на вид 13 лет, шел вдоль путей рядом с поездом.

В настоящее время выяснением деталей происшествия занимается транспортная полиция.