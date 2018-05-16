В Подмосковье двое детей выпали из окон

В Московской области за последние два дня из окон выпали двое детей. Малыши чудом остались живы, за их жизнь будут бороться столичные медики.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, в Сергиевом Посаде прохожие обнаружили около одного из домов травмированного 4-летнего мальчика. Как выяснилось, он сидел на подоконнике в кухне, пока мама и бабушка отвлеклись на домашние дела. В какой-то момент мальчик облокотился на москитную сетку и упал вниз. Его доставили в реанимацию с тяжелыми травмами, скорее всего, в ближайшее время пациента переведут в одну из лучших медучреждений Москвы.

А в Ногинске с пятого этажа выпал ребенок, которому нет и двух лет. Когда его мама зашла в уборную, мальчик открыл дверь на балкон и свалился вниз. Первую помощь ему оказали в местной больнице, затем его перевели в НИИ детской хирургии и травматологии доктора Рошаля. Сейчас жизнь младенца уже вне опасности.