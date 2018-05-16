В Ингушетии неизвестные подорвали дом работника прокуратуры

В городе Сунжа неизвестные подорвали ручную осколочную гранату во дворе дома заместителя начальника уголовно-судебного отдела прокуратуры Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК России.

В результате взрыва ранения получил охранник сотрудника надзорного ведомства.

- Сотрудник одного из подразделений правоохранительных органов с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой доставлен в лечебное учреждение. Среди мирного населения пострадавших не имеется, - уточнили в пресс-службе ведомства.

С места происшествия изъяты кольцо от гранаты, части запала и металлические осколки. По факту преступления возбуждено уголовное дело по двум статьям УК России, в том числе - "посягательство на жизнь прокурора".