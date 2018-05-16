Под Псковом трое детей отравились угарным газом

В Псковской области загорелась квартира, принадлежащая многодетной семье. Троих детей доставили в больницу с легким отравлением угарным газом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел вчера вечером в городе Великие Луки в одном из многоквартирных домов на улице Ставского. По предварительным данным, дети играли со спичками или с зажигалкой. В результате загорелся встроенный шкаф.

Два мальчика шести и четырех лет и пятилетняя девочка получили отравление. Квартира не сгорела, пожар удалось оперативно локализовать.

Сейчас дети находятся в великолукской детской городской больнице, их жизням ничего не угрожает. Точную причину ЧП еще предстоит установить следователям.