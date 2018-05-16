В Коми завели дело из-за гибели семи человек в затонувшем вездеходе

В Коми следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек в затонувшем транспортере. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сейчас следователи опрашивают двоих выживших рабочих. В ближайшее время они также допросят представителей организации, которой принадлежал затонувший транспорт.

Как ранее сообщала "РГ", гусеничный транспортер ГАЗ-71 двигался по технологической дороге, но при форсировании ручья водитель не рассчитал глубины водной преграды, и транспорт ушел под воду. Два человека успели выбраться, остальные погибли. Тела семерых погибших извлечены.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы.