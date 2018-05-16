В Петербурге на КАД произошла перестрелка

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства дорожного конфликта, который произошел накануне на кольцевой автодороге. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в районе заезда на Софийскую улицу, его участники задержаны.

- Установлено, что произошел дорожный конфликт между водителями "BMW", "SKODA OCTAVIA" и "Mitsubishi Lancer", в результате которого один из участников инцидента, водитель "BMW", применил травматический пистолет, - сообщили правоохранители. - В результате инцидента пострадавших нет. Сотрудники доставили участников конфликта в отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

У задержанных изъято два травматических пистолета. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины конфликта.