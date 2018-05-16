Украденный в Италии мотоцикл нашли у мигранта в Астрахани

В Астраханской области пограничники задержали на российско-казахской границе гоночный мотоцикл Kawasaki Ninja, который числился в угоне по линии Интерпола. Дорогостоящий байк в разобранном состоянии пытался вывезти за границу житель Узбекистана.

- При оформлении документов в пункте пропуска "Караузек" выяснилось, что мотоцикл находится в международном розыске. Оказалось, что Kawasaki Ninja был украден в Италии еще летом 2015 года. Его стоимость составляет около 800 тысяч рублей, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.

Задержанный рассказал пограничникам, что "владелец" мотоцикла поручил ему перевезти разобранный на запчасти байк из Элисты, а сам улетел в Узбекистан самолетом. Там он должен был встретить курьера и рассчитаться с ним.

По факту обнаружения мотоцикла пограничным управлением организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.