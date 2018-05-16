В Адыгее задержали подозреваемых в нападении на семью Ахеджака

На территории Республики Адыгея задержали двух ранее судимых граждан, которых подозревают в нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Двух мужчин 50 и 34 лет задержали на территории поселка Яблоновского, который расположен рядом с Краснодаром. Оба они являются ранее судимыми за тяжкие преступления.

Официально в следственном управлении СКР по Адыгее не подтвердили и не опровергли задержание подозреваемых.

Как ранее писала "РГ", неизвестные напали на дом, где находилась семья Ахеджак в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи в ночь с восьмого на девятое мая. В результате мать бывшего вице-губернатора была убита, а отца и сестру доставили в Краевую клиническую больницу №1 в Краснодаре в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что по факту нападения возбуждено уголовное дело, а также что родных экс-заместителя главы Кубани (Мурат Ахеджак умер в декабре 2010 года) разбойники пытали больше суток.

Известно, что на момент смерти Мурата Ахеджака его отец Казбек Исмаилович Ахеджак являлся соучредителем нескольких фирм и владельцем большого числа квартир в Краснодаре.