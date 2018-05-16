На Урале ураган оставил без света 34 населенных пункта

14 тысяч жителей Свердловской области остались без электроснабжения из-за шквалистого ветра. Света не было с вечера прошлого дня до шести утра сегодняшнего дня.

В понедельник вечером шквалистый ветер с порывами до 26 метров в секунду повредил объекты электросетевого хозяйства Свердловской области. Из-за непогоды прервалось электроснабжение 34 населенных пунктов, в которых проживает 14 тысяч человек, сообщают пресс-службы МЧС по Свердловской области и "Свердловэнерго". Были обесточены дома в Серовском, Ивдельском, Горноуральском, Белоярском, Сысертском, Каменском городских округах, в Камышловском муниципальном районе. Больше всего пострадали Каменский и Горноуральский округ, там повредилось несколько линий электропередач.

Как говорится в сообщении МЧС, наблюдались точечные нарушения электроснабжения промышленных предприятий в связи с повреждениями высоковольтных линий электропередачи классом напряжения 110 киловатт. Ночью неполадки устраняли 166 человек, оснащенные 66 единицами техники.

Ранее спасатели предупреждалм о наступлении непогоды в области.