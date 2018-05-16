СК РФ возбудил четыре дела после обстрелов Горловки и Докучаевска

Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела после обстрелов Горловки и Докучаевска военнослужащими Украины.

"Только за последние несколько дней зафиксировано не менее четырех обстрелов, в результате которых пострадала в том числе несовершеннолетняя", - рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Так, по данным следствия, 11 мая ВСУ обстреляли из тяжелого вооружения гражданские объекты в Докучаевске. В результате инцидента было повреждено здание школы на улице Ленина, ранена мирная жительница 1966 года рождения.

В тот же день под артиллерийский обстрел попали два жилых дома в поселке Зайцево города Горловки. Один дом частично разрушен, второй уничтожен, ранение получил мирный житель 1981 года рождения.

"Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", - добавила Петренко.

Как заявлял в начале мая и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник, "новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию".