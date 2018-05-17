Гашиш из Лондона прислали в Россию под видом запчастей для Ferrari

Необычные "запчасти" под брендом Ferrari обнаружили сотрудники Домодедовской таможни в двух посылках из Лондона. В них таможенники обнаружили около килограмма гашиша. Посылки были адресованы некоему жителю одного из российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По персональным накладным содержимое посылок было заявлено как "автозапчасти" и "аксессуары". В ходе их досмотра было обнаружено по пять спрессованных брикетов с веществом растительного происхождения. На брикетах имелись наклейки с надписью "Ferrari", - рассказали в ведомстве.

Возбуждено два дела о контрабанде наркотиков по части 3 статьи 229.1 УК. Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.