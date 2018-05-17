Стало известно о новых преступлениях "разбойника с шилом" в Москве

Задержанный за покушение на 70-летнюю москвичку житель юга Москвы причастен еще к двум преступлениям. Как сообщил СК РФ через официальные паблики, мужчина в ту же ночь совершил разбойные нападения на женщин.

Все преступления "разбойник с шилом" совершил на юге Москвы, недалеко от своего дома. Как минимум два нападения на женщин попали на камеры наружного видеонаблюдения. Сегодня наряд полиции доставил задержанного в следственный отдел. В ближайшее время ему предъявят официальное обвинение, суд изберет мужчине меру пресечения.

Напомним, что нападение на 70-летнюю пенсионерку на улице Борисовские пруды квалифицировано как покушение на убийство. Как уже сообщала "РГ", молодой человек без всяких причин зверски избил пожилую женщину и ранил ее шилом. За жизнь потерпевшей борются врачи.