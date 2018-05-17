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17.05.2018 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите возбудили дело о гибели подростка при обрушении стены

Текст: Алексей Бондарев

Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка в одном из детских домов Читы. Мальчика завалило при обрушении кирпичной стены.

В школе в Новосибирской области обрушилась стена

Воспитанники учреждения играли внутри аварийного здания, которое стоит на территории детского дома. Внезапно произошло обрушение конструкции.

"Должностные лица детского центра ненадлежащим образом  исполняли свои обязанности по обеспечению безопасности воспитанников. Входы в аварийное здание не были перекрыты, других мер по запрету доступа в опасное здание также не принимались", - заявили в пресс-службе СК Забайкалья.

Тело подростка отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Допрашивается руководство и персонал центра.

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