В Хакасии фельдшера "скорой" на вызове избила пьяная компания

Специалистам Следственного комитета России передадут материалы проверки полиции, связанной с произошедшим в Хакасии 12 мая нападением на фельдшера "скорой помощи", прибывшим на вызов к пациенту.

Как пояснили в ведомстве, бригада выехала после сообщения от молодого человека, котрому понадобилась медицинская помощь после того, как ему в лицо брызнули из газового баллончика.

Возле дома, где находился пострадавший, на сотрудника "скорой" напала компания молодых людей - все они были в состоянии алкогольного опьянения.

У фельдшера зафиксировали многочисленные телесные повреждения. Участники инцидента установлены.