Прокуратура пришла к петербургским муниципалам после расследования "РГ"

Прокуратура Петербурга провела проверки в муниципальных образованиях города после расследования "Российской газеты" о формализме при профилактике наркомании в школах. По итогам проверки ведомство внесло шесть представлений об устранении нарушений, а на одного чиновника из МО "Гражданка" могут завести административное дело.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре Санкт-Петербурга, нарушения выявлены в муниципалитетах Выборгского, Калининского, Кировского, Красносельского, Приморского и Петроградского районов.

Так, в МО Калининского и Выборгского районов нарушения были связаны с процедурой повреждения и заключения контрактов на антинаркотической мероприятия.

В Красносельском, Кировском, Приморском и Петроградском районах к организации у сотрудников прокуратуры вопросов не возникло, но вот сами эти мероприятия имели мало общего с профилактикой наркомании.

Антинаркотической мероприятия проводились без какого-либо анализа ситуации, события из года в год дублировали друг друга. Их эффективность вызвала вопросы и у журналистов, и у работников прокуратуры.

В МО "Чкаловское" в профилактику наркомании какие только мероприятия не записывали. Например, в перечне оказалось выявление безнадзорных детей. Но обязанность выявлять таких детей, ходить в гости к семьям, где ребенок находится в зоне риска, - и так входит в список обязанностей муниципальных чиновников.

По итогам проверок в прокуратуре пришли к выводу, что основная причина некачественной профилактики наркомании - это отсутствие анализа ситуации. Поэтому прокуратура города намерена обратиться в Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с предложением наладить постоянное взаимодействие с муниципалами. А совету муниципальных образований Петербурга прокуратура предложит выработать методические рекомендации по профилактике наркомании.