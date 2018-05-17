На Кубани в ДТП с мотоблоком пострадали четверо детей

В Белореченском районе Краснодарского края сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали шесть человек.

- По предварительным данным, на 13 километре автодороги "Гурийская-Черниговская-Рязанская" 28-летний водитель автомобиля Daewoo столкнулся с движущимся впереди самоходным мотоблоком с прицепом без габаритных огней и опознавательных знаков, в котором находились двое взрослых и четверо детей, - рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По словам правоохранителей, все, кто находился в момент аварии на мотоблоке, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.