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17.05.2018 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП с мотоблоком пострадали четверо детей

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Белореченском районе Краснодарского края сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали шесть человек.

В Крыму после ДТП двое детей находятся в реанимации

- По предварительным данным, на 13 километре автодороги "Гурийская-Черниговская-Рязанская" 28-летний водитель автомобиля Daewoo столкнулся с движущимся впереди самоходным мотоблоком с прицепом без габаритных огней и опознавательных знаков, в котором находились двое взрослых и четверо детей, - рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По словам правоохранителей, все, кто находился в момент аварии на мотоблоке, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

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