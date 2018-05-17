В Ростове таможенники перекрыли канал поставки наркотиков из Германии

В Ростове-на-Дону работниками Южного таможенного управления был перекрыт канал поставок наркотиков из Германии на юг России и Северный Кавказ. В ходе операции изъято 19 килограммов кокаина, экстази, гашиша, марихуаны и псевдоэфедрина.

По данным РИА Новости, наркотики доставлялись почтой в Ростовскую область из Германии. После чего злоумышленники расфасовывали "товар" по более мелким партиям для реализации на территории Северного Кавказа и юга России.

Кроме того, с начала года сотрудниками таможни был выявлен 21 факт незаконного перемещения оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, а также 31 факт товаров военного и двойного назначения.