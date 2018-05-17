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17.05.2018 13:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале клиентка химчистки отсудила 130 тысяч за испорченный пуховик

Текст: Татьяна Воробьева

Жительнице Екатеринбурга удалось отсудить у химчистки более 100 тысяч рублей за испорченный пуховик мужа, который был куплен в Австрии.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского областному суда, еще в марте 2017 года женщина сдала одежду в чистку. На ярлычках было указано, что пуховик нельзя сушить в барабане и гладить и стирать ни вручную, ни в машинке - допускалась обработка только в специализированных химчистках. Отметим, вещь была недешевой: в 2013 году свердловчанка купила ее за 1480 евро (по нынешнему курсу это более 108 тысяч рублей).

Заключая договор с работником химчистки, женщина согласилась на дополнительную услугу - покраску пуховика. В общей сложности клиентка отдала 2240 рублей.

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Срок выполнения заказа был 10 дней, но вещь хозяйке вовремя не вернули. Когда же все-таки она забрала пуховик, обнаружилось, что он безвозвратно испорчен.

"На нем кривыми строчками были вшиты заплаты из кожи более грубой фактуры. Их сделали без согласования с заказчиком, так как "родная" кожа, по словам технолога, была испорчена утюгом. Подклад пуховика был испачкан черной краской", - перечисляют в облсуде.

Заказчица в квитанции указала все недостатки и направила в адрес химчистки претензию с требованием возместить ущерб. Эксперты оценили степень износа изделия в 50 процентов, стало быть его рыночная стоимость составила 32694 рубля. А поскольку носить пуховик было нельзя, ответчик должен был выплатить двукратную стоимость испорченного пуховика.

Химчистка претензию не приняла, и свердловчанка пошла в Кировский районный суд. Она просила взыскать двукратную стоимость одежды, цену за услуги чистки, неустойку, компенсацию морального вреда, расходы на экспертизу и так далее, плюс штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной потребителю. Инстанция требования удовлетворила частично и постановила: женщине причитается 131 569 рублей. Облсуд оставил это решение в силе.

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