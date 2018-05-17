В уральском поселке загорелись три жилых дома

Три жилых дома и десяток заброшенных построек горят в поселке Черный Яр в Новолялинском городском округе. Туда из Екатеринбурга экстренно вылетел вертолет Ми-8, передает пресс-служба регионального главка МЧС.

Как сообщил замначальника ведомства по государственной противопожарной службе Валерий Казаков, пожар начался в частном жилом доме, и из-за ветра пламя перекинулось на здания.

Сейчас огонь локализован. В результате происшествия никто не пострадал.

На борьбу с огнем брошены силы местного лесхоза, спасательные подразделения и добровольная пожарная команда.