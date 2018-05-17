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17.05.2018 18:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В уральском поселке загорелись три жилых дома

Текст: Татьяна Воробьева

Три жилых дома и десяток заброшенных построек горят в поселке Черный Яр в Новолялинском городском округе. Туда из Екатеринбурга экстренно вылетел вертолет Ми-8, передает пресс-служба регионального главка МЧС.

В Ярославле загорелся склад с лаками и красками

Как сообщил замначальника ведомства по государственной противопожарной службе Валерий Казаков, пожар начался в частном жилом доме, и из-за ветра пламя перекинулось на здания.

Сейчас огонь локализован. В результате происшествия никто не пострадал.

На борьбу с огнем брошены силы местного лесхоза, спасательные подразделения и добровольная пожарная команда.

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