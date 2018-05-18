В Ярославле завели дело о липовом снеге

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при исполнении муниципальных контрактов по уборке города от снега и мусора.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, в мае 2017 года муниципальное казенное учреждение заключило три контракта на обслуживание улично-дорожной сети на сумму более 477 миллионов рублей. Эту сумму распределили между субподрядчиками - в частности, четыре организации, взялись всю зиму вывозить с ярославских магистралей снег и мусор за 52 миллиона рублей.

Прокурорская проверка нашли в представленных исполнителями актах выполненных работ приписки.

"В результате исследования путевых листов, журналов учета и иных первичных документов установлено, что вследствие завышения фактических объемов работ субподрядным организациям излишне перечислены бюджетные денежные средства в размере более 10,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В итоге прокурор Ярославля направил материалы проверки в следственные органы, возбудившие уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).