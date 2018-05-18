В Кинешме сгорела текстильная фабрика

Пожар в здании текстильной фабрики в городе Кинешма Ивановской области повредил около 600 квадратных метров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным спасателей, пожар в цехе текстильной фабрики на Социалистической улице в Кинешме вспыхнул во втором часу ночи. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, горел цех на первом этаже здания. Пожару присвоили повышенный ранг. На его тушение у специалистов ушло более двух часов.

- В результате пожара огнем повреждено здание на площади 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС.

К борьбе с огнем пришлось привлечь 50 человек и 17 единиц техники. Сейчас на месте пожара идет разбор завалов. Причины пожара выясняются.