Новости

В ЕАО врач пойдет под суд из-за смерти шестилетнего ребенка 05:31
В Сирии начали восстанавливать освобожденный город Телль-Биса 05:17
Мексика направила США ноту протеста в связи с высказываниями Трампа 04:55
СМИ сообщили о кадровых перестановках в силовых ведомствах КНДР 04:40
ЦИК РФ выступил против вмешательства в выборы в Венесуэле 04:31
Жителей южных Курил разбудило землетрясение магнитудой 5,9 04:22
У экс-премьера Малайзии нашли более 280 коробок с деньгами 04:08
В РФ предложили штрафовать мировые бренды за некачественную продукцию 04:05
В России число авиакатастроф снизилось более чем на 40 процентов 03:47
В Африке вирус Эбола подтвердился у 14 человек 03:42
В Мексике задержали главаря крупного наркокартеля 03:28
На Гавайях вулкан Килауэа выбросил пепел на высоту 9,1 километра 03:14
У южнокорейского пляжа выловили крупную акулу 02:43
В Донбассе погиб командир одного из батальонов ополчения 02:29
Границы России в Арктике защитят сверхзвуковые Ту-160 02:23
У границ России за неделю разведку вели 14 летательных аппаратов 02:07
"Кровавая Джина" все-таки стала директором ЦРУ 01:49
Другу парижского террориста предъявили обвинения 01:36
В США при столкновении автобуса и грузовика погибли двое 01:22
Депутат Рады возмутился обсуждением "разбора украинцев на органы" 01:16
В ГД рассказали о координации с Сирией антитеррористической борьбы 00:52
В сборную Португалии взяли одного из двух легионеров "Локомотива" 00:45
Самойлова хотела отказаться от участия в "Евровидении" 00:31
Выходец из России приговорен в Ираке к смертной казни 00:25
На Ставрополье разбился вертолет Ми-2 00:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
18.05.2018 05:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО врач пойдет под суд из-за смерти шестилетнего ребенка

Текст: Юлия Гарднер

Уголовное дело врача-педиатра "Детской областной больницы" Биробиджана направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по ЕАО. Медика обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

В Югре врачей признали виновными в смерти пациентки

В декабре 2016 года в больницу поступил шестилетний ребенок с высокой температурой и кашлем. По версии следствия, участковый врач, осмотрев его, расписал курс лечения и отпустил домой. При этом необходимые лабораторные анализы и дату повторного приема не назначил.

Вскоре состояние мальчика ухудшилось.

"Его экстренно госпитализировали в инфекционную больницу, где он скончался в течение короткого времени от пневмонии", - рассказали в СК.

Для объективного расследования в патолого-анатомическом отделении областной больницы изъяли архивные биологические материалы, провели судебную экспертизу.

Следствие считает, что связь между действиями педиатра и смертью маленького пациента полностью доказана.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Путин и Асад согласовали действия по борьбе с терроризмом в Сирии
Песков расценил как безумие американскую статью про Крымский мост
Главред "РИА Новости Украина" арестован на два месяца
Рябков призвал Европу снижать зависимость от банковской системы США