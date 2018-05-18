В ЕАО врач пойдет под суд из-за смерти шестилетнего ребенка

Уголовное дело врача-педиатра "Детской областной больницы" Биробиджана направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по ЕАО. Медика обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

В декабре 2016 года в больницу поступил шестилетний ребенок с высокой температурой и кашлем. По версии следствия, участковый врач, осмотрев его, расписал курс лечения и отпустил домой. При этом необходимые лабораторные анализы и дату повторного приема не назначил.

Вскоре состояние мальчика ухудшилось.

"Его экстренно госпитализировали в инфекционную больницу, где он скончался в течение короткого времени от пневмонии", - рассказали в СК.

Для объективного расследования в патолого-анатомическом отделении областной больницы изъяли архивные биологические материалы, провели судебную экспертизу.

Следствие считает, что связь между действиями педиатра и смертью маленького пациента полностью доказана.