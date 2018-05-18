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18.05.2018 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае группе наркоторговцев грозит 220 лет тюрьмы

Текст: Дина Непомнящая

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело против группы наркоторговцев. Каждому из ее участников грозит срок до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Группа из 11 человек занималась хранением и продажей героина на территории Хабаровска. Руководила действиями 31-летняя женщина. Ранее ее уже судили за преступление, связанное с оборотом наркотиков. Теперь она снова оказалась под стражей. Пока в ожидании приговора суда.

Как выяснили следователи, преступную группу женщина основала в августе 2016 года. Она привлекла к делу своих наркозависимых знакомых и разрешила им оставлять себе часть товара.

У обвиняемых существовала отлаженная схема сбыта. Благодаря ей, даже находясь за пределами края, организатор группы могла контролировать незаконную деятельность и строго следить за соблюдением конспирации.

В ходе следствия удалось доказать, что в течение десяти месяцев было совершено 14 эпизодов сбыта героина.

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