В перинатальном центре Сахалина из-за памперсов обрушился потолок

В новом областном перинатальном центре Южно-Сахалинска во второй раз за месяц обрушилась часть подвесного потолка. Причиной ЧП стала засорившаяся канализационная труба, которая проходит на втором этаже над перекрытиями. В нее попали посторонние предметы - памперсы и тряпки.

"В связи с засором в одном из стыков просочилась жидкость и размочила потолочные плиты, в результате небольшой участок был деформирован", - цитирует РИА Новости сообщение регионального минздрава.

В ведомстве уточнили, что протечку уже устранили, а потолочную плитку заменили на новую.

Напомним, первый раз потолочные перекрытия в медучреждении обрушились в конце апреля. В произошедшем обвинили подрядчика, который, выполняя гарантийное обслуживание здания, снял плиты, но не закрепил их. Строители устраняли собственные недоделки: центр был сдан без налаженной вентиляции.

Кстати

Сахалинский областной перинатальный центр ввели в эксплуатацию 6 апреля этого года. Срок сдачи начавшейся четыре года назад стройки постоянно переносили, меняя подрядчиков. В итоге возведение медучреждения обошлось в 3,5 миллиарда рублей вместо запланированных 1,8 миллиарда.