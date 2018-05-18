Видео: В Сибири автокран при спуске судна на воду рухнул в реку

В Иркутской области автокран, спуская в реку теплоход, накренился и упал в воду, пострадавших нет, сообщили в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.

ЧП произошло в городе Усть-Куте Иркутской области на территории причала Осетровского завода металлоконструкций.

- Автокран спускал на воду реки Лена теплоход Т-63 М. По предварительным данным, когда до поверхности воды оставалось два метра, автокран резко накренился и упал, машинист успел покинуть кабину, - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, причинами произошедшего могли стать превышение грузоподъемности автокрана и нарушения, допущенные при производстве работ по спуску судна на воду. Проводится доследственная проверка.