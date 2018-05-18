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18.05.2018 15:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье самолет при посадке оставил без света село

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае самолет Ан-2 во время посадки задел крылом линию электропередач. В результате без света осталось село Кианкиз Андроповского района.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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Инцидент произошел, когда воздушное судно обрабатывало поля. Уже в момент посадки пилот не рассчитал курс и задел крылом линию электропередач, сообщили в пятницу в филиале МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго". В результате отключился фидер, который питался от подстанции в 35 кВ "Янкуль". Обесточенным оказалось село Кианкиз.

- На место происшествия срочно выехали специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго". По предварительной информации, воздушное судно без видимых повреждений, жертв и пострадавших нет, - сообщили в сетевой компании.

То, что в результате инцидента нет пострадавших, подтвердили и в Южной транспортной прокуратуре. Причины случившегося выясняются.

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