В Магнитогорске эвакуировали школу из-за звонка об угрозе теракта

В городе Магнитогорске Челябинской области силовики провели эвакуацию школы из-за сообщения об угрозе теракта. В ходе обследования здания взрывных устройств не обнаружено, сообщили в пятницу в городском УМВД.

- Звонок о взрывном устройстве, якобы заложенном в школе № 10 по улице Тевосяна в Магнитогорске поступил сегодня около восьми часов утра, - сообщил руководитель пресс-службы УМВД города Константин Вуевич. - После эвакуации детей и персонала проведено полное обследование помещений. Взрывного устройства не обнаружено. Организованы поиски лица, сообщившего заведомо ложную информацию о теракте.

По информации собственного источника "РГ" в силовых структурах, с большой долей вероятности уже известно, что звонок мог поступить от отца одного из школьников, у которого накануне произошел конфликт с учителем. Эта версия будет проверена полицией в первую очередь.