Новости

Бенедикт Камбербэтч сыграет роль архитектора Brexit 11:21
В Петербурге при пожаре погибла женщина 11:17
В Саратове может закрыться единственный в регионе аэропорт 11:15
ДНР: Украинские военные 39 раз за сутки обстреляли территорию республики 11:13
Орловского чиновника осудили за щедрость 11:12
Вышел трейлер комедии с Киану Ривзом и Вайноной Райдер 11:11
В Мурманске маршрутка столкнулась с троллейбусом 11:08
В Крыму арестован владелец столкнувшегося с электричкой микроавтобуса 11:00
Видео: Жительница Барнаула угодила под "Балтийский прорыв" 10:59
Режиссер "Хардкора" снял для "Ленинграда" брутальное аниме-видео 10:50
Во Франции предотвратили теракт с использованием яда 10:48
В Якутии людям почти сутки пришлось плыть на унесенном паводком доме 10:47
В Иркутске при пожаре в нелегальной гостинице погиб ее хозяин 10:45
Уволена директор курганской школы, где девочка устроила стрельбу 10:42
В Подмосковье нашли тело мужчины со связанными руками и ногами 10:35
"Амкар" дома победил "Тамбов" 2:0 10:31
Южная Корея намерена продолжать попытки возобновления диалога с КНДР 10:30
В Приангарье в Ангару из трубопровода утекла нефть 10:25
Суд Киева постановил вернуть паспорта РФ рыбакам "Норда" 10:21
"Фотошпионы" впервые заглянули под капот обновленной Lada Granta 10:21
В центре Орла утонул подросток 10:15
Делегация из Хабаровска отправилась в тур памяти в Китай 10:12
СК: На Ставрополье пытались скрыть факт крушения Ми-2 10:10
Критики называли десять лучших новых зомби-фильмов 10:10
Китай предложил уступки США на 200 млрд долларов в торговой войне 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
18.05.2018 11:08
Рубрика: Происшествия

В Мурманске маршрутка столкнулась с троллейбусом

Текст: Алексей Михайлов

В Мурманске на улице Героев Рыбачьего маршрутка столкнулась с троллейбусом и перевернулась. Авария произошла около 6 часов утра, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Под Петербургом в ДТП погибли четверо, среди них две школьницы

-  По предварительным данным, троллейбус двигался по главной дороге, но водитель микроавтобуса не предоставил ему преимущество, - отметили в пресс-службе. - В результате происшествия микроавтобус перевернулся.

Уточняется, что в момент ДТП маршрутка была пустой, поэтому в аварии никто не пострадал.

Главное сегодня

Чемпионат мира по хоккею - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по хоккею - 2018
Командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев погиб во время артобстрела
Роспотребнадзор отчитался о борьбе с некачественными овощами
СМИ: КНДР пригрозила заморозить диалог с Южной Кореей
Президент Сербии объяснил нежелание вводить санкции против России