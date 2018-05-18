В Мурманске маршрутка столкнулась с троллейбусом

В Мурманске на улице Героев Рыбачьего маршрутка столкнулась с троллейбусом и перевернулась. Авария произошла около 6 часов утра, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

- По предварительным данным, троллейбус двигался по главной дороге, но водитель микроавтобуса не предоставил ему преимущество, - отметили в пресс-службе. - В результате происшествия микроавтобус перевернулся.

Уточняется, что в момент ДТП маршрутка была пустой, поэтому в аварии никто не пострадал.