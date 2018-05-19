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19.05.2018 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура проверит аварийную посадку самолета во Внуково

Транспортная прокуратура проведет проверку аварийной посадки во Внуково.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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"Установлено, что пассажирский самолет авиакомпании "Победа", выполнявший рейс по маршруту Москва-Астрахань, вернулся в аэропорт Внуково из-за отказа правого двигателя", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Проведением проверки займется московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Напомним, что самолет успешно приземлился на одном работающем двигателе. На борту в этот момент находились около 170 пассажиров, никто не пострадал,

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