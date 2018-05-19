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19.05.2018 07:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В речпорту Якутска при демонтаже судна в реку вытекли нефтепродукты

Текст: Владимир Таюрский

В речном порту Якутска при распиловке старого теплохода судоходной компанией в реку Лена вытекли мазут и подсланевые воды, сообщила в субботу пресс-служба Министерства охраны природы Якутии.

ЧП произошло еще 13 мая, однако компания никаких мер по сбору нефтепродуктов не приняла. Власти узнали о происшествии от местных жителей, обративших внимание на исходящий от реки резкий запах.

По оценке природоохранного ведомства, есть опасность, что загрязненная вода попадет в городской водопровод, поскольку нефтяное пятно разлилось выше по течению от водозабора.

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- Пока судно будет находиться на этом участке, подсланевые воды будут создавать угрозу экологической безопасности Якутска, - считает министр охраны природы Сахамин Афанасьев.

Лишь после вмешательства природоохранных органов в речпорту начались работы по ликвидации разлива. Для этого речники наняли специализированную компанию.

- Они обязуются в течение 48 часов произвести полную зачистку, натянули боновые заграждения, место разлива обработали сорбентами, - отметил руководитель Якутского комитета охраны природы Кирилл Алчин.

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