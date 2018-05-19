В Бурятии водитель насмерть сбил двух пешеходов и скрылся

В ночь на субботу в селе Петропавловка республики Бурятия водитель иномарки "Toyota Corolla Levin" сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В результате аварии 28-летняя женщина и 31-летний мужчина погибли. Уточняется, что в момент наезда они стояли на парковке у кафетерия. Кроме того, предполагаемый виновник столкнулся с припаркованным автомобилем "Nissan", наехал на электроопору, после чего скрылся с места ДТП.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание злоумышленника, - рассказали в ведомстве.

По данному факту следователи ОМВД также проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.