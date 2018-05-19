Новости

Под завалами обрушившегося дома в КБР нашли погибшего 13:02
Владимир Путин поздравил команду "ОТР" с 5-летием телеканала 12:54
Двое северокорейцев на лодке сбежали в Южную Корею 12:54
В Петербурге с авиарейса сняли дебошира 12:53
В КБР из-за взрыва газового баллона обрушился дом 12:26
В Нижнем Новгороде обнаружили тела женщины и младенца 12:10
Названы сроки поступления в войска гиперзвукового оружия 11:53
В Бурятии водитель насмерть сбил двух пешеходов и скрылся 11:48
В Петербурге мужчина упал на рельсы в метро 11:23
Суд Петербурга рассмотрит иск программиста к компании Amazon 11:18
В Томской области ветер сорвал крышу больницы 11:05
На Ставрополье объявили ЧС из-за нашествия саранчи 10:42
В Виндзоре сегодня состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл 10:37
Четыре человека погибли в аварии под Воронежем 10:17
Шведская газета: Попытка завоевать Россию обернется кошмаром 10:07
В Калмыкии после велопробега "РГ" чиновники сели на велосипеды 09:56
Во Внуково самолет приземлился на одном работающем двигателем 09:44
Погода в Москве в субботу будет дождливая и прохладная 09:23
В Петербурге ушел из жизни изобретатель "стишков-пирожков" 09:07
Три человека заразились лихорадкой Эбола в ДРК 08:47
Не менее 750 человек эвакуировали из-за селя в Узбекистане 08:24
В Якутии реконструкция аэропорта обернулась уголовным делом 08:21
При теракте на стадионе в Афганистане погибли 8 человек 07:53
Ученые заявили об опасности позднего отхода ко сну 07:45
ДТП в Индии стало причиной гибели 19 человек 07:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Как сэкономить при помощи счетчиков на теплоснабжение
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Инвалидам разрешат парковаться под знаком "стоянка запрещена"
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
Как не попасться на уловки бесплатных юристов
19.05.2018 11:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии водитель насмерть сбил двух пешеходов и скрылся

В ночь на субботу в селе Петропавловка республики Бурятия водитель иномарки "Toyota Corolla Levin" сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Четыре человека погибли в аварии под Воронежем

В результате аварии 28-летняя женщина и 31-летний мужчина погибли. Уточняется, что в момент наезда они стояли на парковке у кафетерия. Кроме того, предполагаемый виновник столкнулся с припаркованным автомобилем "Nissan", наехал на электроопору, после чего скрылся с места ДТП.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание злоумышленника, - рассказали в ведомстве.

По данному факту следователи ОМВД также проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Главное сегодня

Шведская газета: Попытка завоевать Россию обернется кошмаром
США поменяли маршрут бомбардировщиков у Корейского полуострова
Путин: Трамп преследует интересы США, выступая против "Северного потока-2"
Эрдоган предложил отправить миротворцев на защиту палестинцев
Стали известны подробности очередной стрельбы в школе в США