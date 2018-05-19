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19.05.2018 14:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В районе Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

В связи с крупным пожаром в Бурятии, площадь которого за сутки увеличилась более чем в 200 раз, на территории Курумканского района введен режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Республиканского агентства лесного хозяйства.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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По данным агентства, обстановка в районе пожара остается сложной. Очаги возгорания были обнаружены на площади 2 га, однако через сутки огонь прошел почти 470 га. На тушении были задействованы более 100 человек из состава лесной охраны и пожарных парашютистов. Также работало 17 единиц спецтехники. За минувшую ночь эта группировка была усилена еще на 60 человек.

- Планируется, что в район также в течение дня будут стянуты дополнительные силы для недопущения угрозы населенным пунктам, - цитирует агентство данные пресс-службы.

В ведомстве отмечают, что возгорание спровоцировало неосторожное обращение с огнем, а сильный шквалистый ветер помог его распространению. В региональном МЧС сообщили, что на данный момент площадь пожара достигает порядка 1000 га. В режиме готовности находится вертолет МЧС, базирующийся в Улан-Удэ.

На данный момент спасатели не усматривают угрозу населенному пункту Алла, до которого огонь не дошел порядка 5 км. Огонь движется в сторону от деревни, подчеркнули в МЧС.

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