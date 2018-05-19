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19.05.2018 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томской области ветер сорвал крышу больницы

Текст: Сергей Зюзин

Сегодня утром в райцентре Парабель Томской области шквалистый ветер сорвал около 500 квадратных метров недостроенной крыши районной больницы. Об этом «РГ» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

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По данным ведомства, обошлось без пострадавших. Из-за разгулявшейся стихии – ветер достигал скорости 25 метров в секунду - около пяти тысяч жителей Парабели  на время остались без света. Кроме того, выпало много снега. Сильный ветер также в Каргаске сорвал кровлю с котельной в Каргаске.

- Профнастил загнуло на площади 200 квадратных метров. Ночью было много отключений света – все это напоминало фейерверк: везде замыкало, провода перекручивало. Но утром все потребители уже были со светом, - рассказали в диспетчерской службе. 

В Колпашевском районе из-за ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, произошло обледенение многих линий электропередач. В местах отключений света работали аварийные бригады. В Верхнекетском районе было отключение света в поселке Палочка. Аварию устранили.

Кстати, Томский гидрометцентр заранее предупредил жителей региона о шквалистом ветре, сильном снегопаде и гололеде.

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