В Томской области ветер сорвал крышу больницы

Сегодня утром в райцентре Парабель Томской области шквалистый ветер сорвал около 500 квадратных метров недостроенной крыши районной больницы. Об этом «РГ» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

По данным ведомства, обошлось без пострадавших. Из-за разгулявшейся стихии – ветер достигал скорости 25 метров в секунду - около пяти тысяч жителей Парабели на время остались без света. Кроме того, выпало много снега. Сильный ветер также в Каргаске сорвал кровлю с котельной в Каргаске.

- Профнастил загнуло на площади 200 квадратных метров. Ночью было много отключений света – все это напоминало фейерверк: везде замыкало, провода перекручивало. Но утром все потребители уже были со светом, - рассказали в диспетчерской службе.

В Колпашевском районе из-за ветра, порывы которого достигали 20 метров в секунду, произошло обледенение многих линий электропередач. В местах отключений света работали аварийные бригады. В Верхнекетском районе было отключение света в поселке Палочка. Аварию устранили.

Кстати, Томский гидрометцентр заранее предупредил жителей региона о шквалистом ветре, сильном снегопаде и гололеде.